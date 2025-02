Comissão técnica do Brasil vai à Europa observar atletas para a próxima convocação

O clássico espanhol entre Real Madrid e Atlético de Madrid, que acontece neste sábado, será acompanhado por Lucas Silvestre. Dorival Júnior se juntará ao companheiro no domingo. Os dois acompanharão partidas do Campeonato Espanhol e Inglês, além do grande duelo entre Manchester City e Real Madrid, pela Liga dos Campeões.

Do dia 6 ao dia 18 de fevereiro, Pedro Sotero e Juan Santos vão para Paris. Por lá, acompanharão jogos do Francês e, posteriormente, partidas do Italiano e da Liga dos Campeões.