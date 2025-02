Com Zé Ivaldo suspenso, quem deve substituí-lo na zaga do Santos para enfrentar o Botafogo-SP? Vote!

O zagueiro Zé Ivaldo, titular em quatro dos cinco jogos do Santos na temporada, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo e está suspenso para o jogo contra o Botafogo-SP. Para o lugar do atleta, contratado no início do ano, o técnico Pedro Caixinha conta com três opções.

O titular ao lado de Zé Ivaldo tem sido Luan Peres. Assim como o companheiro, o zagueiro de 30 anos iniciou em cinco das seis partidas do Peixe e não deve sair dos onze iniciais no próximo jogo.

João Basso surge como uma das opções para ocupar o lugar de Zé Ivaldo. Além da dupla titular, ele foi o outro zagueiro do elenco santista que mais jogou neste início de temporada, com duas partidas, ambas como titulares, contra o Mirassol e Palmeiras.