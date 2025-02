Com um a menos, Brasil supera Uruguai no hexagonal final do Sul-Americano sub-20

Nesta terça-feira, pela primeira partida do hexagonal final do Sul-Americano sub-20, o Brasil duelou com o Uruguai no Estádio Nacional Brígido Iriarte, na Venezuela, e venceu por 1 a 0, com gol de Pedro Henrique.

Com o resultado, o Brasil, que jogou com um a menos desde os 12 minutos da etapa final, após a expulsão de Arthur Dias, somou os primeiros três pontos e igualou com a Argentina, que bateu o Chile por 2 a 1. Do outro lado, o Uruguai ficou em último lugar, ainda sem pontos. Colômbia e Paraguai, as outras duas seleções restantes, entram em campo às 22h (de Brasília) desta terça-feira.

O próximo compromisso do Brasil na competição será diante da Colômbia. A bola rola nesta sexta-feira, às 17h, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Também pelo Sul-Americano sub-20, o Uruguai duela com a Argentina. A partida acontece às 19h30, novamente no Estádio Nacional Brígido Iriarte.