Com gol de Hulk, Atlético-MG vence Athletic e dorme na liderança do Grupo A do Mineiro

Nesta terça-feira, pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG recebeu o Athletic no Mineirão e venceu por 1 a 0, com gol de Hulk.

Com o resultado positivo, o Galo dorme na liderança do Grupo A, com dez pontos somados. Antes da rodada, a equipe estava na terceira colocação, atrás de Betim e Tombense, que ainda entram em campo nesta quarta-feira. Do outro lado, o Athletic pode perder a ponta do Grupo B. Isso porque a equipe ficou com os mesmos 12 pontos e o América-MG, que aparece logo atrás, com um a menos, ainda joga na rodada.