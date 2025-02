Com futuro indefinido, Giovane se destaca em vitória do Corinthians após conversa com Ramón Díaz

O atacante Giovane foi um dos destaques na vitória do Corinthians sobre o Grêmio Novorizontino, na última segunda-feira. Ainda com o futuro indefinido no clube, o jovem deu a assistência para o gol de Alex Santana, na segunda etapa. A boa atuação do camisa 17 veio após uma conversa com o técnico Ramón Díaz, que chegou a dizer que não o utilizaria enquanto não resolvesse sua questão contratual com o Timão.

Giovane tem vínculo com o Corinthians apenas até final de julho. A diretoria tentou estender o contrato do atleta ao longo de 2024, mas as partes não chegaram a um acordo, pelo menos até o momento. Após mais de três meses sem ser relacionado, o jovem voltou a ser lembrado para o duelo contra o Novorizontino e entrou na etapa final.

"Falei pessoalmente com ele (Giovane), o jogador precisa treinar e jogar. O clube está fazendo o possível para que ele fique, e ele precisa jogar. O jogador se mostra com minutos. Falamos com ele, estamos trabalhando para que ele jogue, renda em campo", disse Ramón Díaz em entrevista coletiva após a partida em Novo Horizonte.