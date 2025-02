Cédric minimiza contrato curto e fala sobre físico: "Competindo comigo mesmo"

Sem atuar oficialmente há quase um ano - seu último jogo foi em março de 2024 -, Cédric Soares vem treinando diariamente no CT da Barra Funda para se recondicionar fisicamente e ficar à disposição de Luis Zubeldía o mais rápido possível.

"Na parte física é encarar o dia a dia. Ser melhor que eu mesmo, estou competindo comigo mesmo. Não vou tentar provar nada a ninguém, mas, sim, ser o Cédric dentro do campo, no vestiário, ajudar os mais jovens, crescer junto com a equipe. O objetivo final é que o São Paulo saia vencedor, isso é importante reforçar", prosseguiu.

Cédric Soares chega ao São Paulo após passagens por grandes clubes, como Sporting, de Portugal, Arsenal, da Inglaterra, e Inter de Milão, da Itália. O lateral direito foi titular da seleção portuguesa na conquista inédita da Eurocopa 2016. Agora no Tricolor, ele espera viver mais um ponto alto da sua carreira.

"Minha formação foi em Portugal, é uma formação muito baseada em parte tática. Tive bons treinadores ao longo da minha carreira. Fui cedo para a Inglaterra, para um clube que à altura estava bastante bem. Então tem essa experiencia também de Inglaterra, Campeonato Português e uma passagem pela Itália", disse.

"Taticamente gosto do jogo, de perceber as vantagens em campo e tento trazer isso para o meu jogo. O goleiro já te ajuda na construção, então há sempre uma vantagem dentro do campo. Vou tentar encontrá-la e trazer a dinâmica, que é algo que sempre me acompanhou na minha carreira, ser um jogador intenso. Vou tentar trazer essa intensidade também para a equipe. Mas preciso entrosar com os jogadores, perceber como eles entendem o jogo, e cada vez fica mais fácil, porque isso depende da prática", concluiu.