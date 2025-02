Ceará oficializa venda do zagueiro David Ricardo ao Botafogo

O Ceará SC oficializa a negociação do zagueiro David Ricardo com o Botafogo FR por USD 1.8 milhão (1 milhão e 800 mil dólares), permanecendo ainda com 20% dos direitos econômicos do atleta.

No clube desde 2022, David Ricardo chegou ao Ceará por meio do mecanismo de captação das... pic.twitter.com/3NQREFOmIj

? Ceará Sporting Club (@CearaSC) February 4, 2025

Revelado pelo Ceará, David Ricardo chegou ao clube em 2022, através do mecanismo de captação das categorias de base. O zagueiro se destacou no sub-20 e fez sua estreia com o elenco principal no mesmo ano.

Desde então, foram 99 jogos disputados, seis gols e três assistências. David Ricardo ainda conquistou uma Copa do Nordeste (2023), um Campeonato Cearense (2024) e ajudou o Ceará a conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado.

David Ricardo é a quarta contratação do Botafogo para a temporada de 2025. Além dele, o clube já anunciou as chegadas do goleiro Léo Linck, do atacante Artur e do volante Wendel, que chega apenas no meio do ano.