CBat convoca 39 atletas para disputar o Sul-Americano Indoor de Cochabamba

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBat) convocou a Seleção que disputará o Campeonato Sul-Americano Indoor de Cochabamba, nos dias 22 e 23 de fevereiro - a pista coberta da cidade boliviana é a única oficial da América do Sul. Na condição de defensor do título, elenco será formado 20 homens e 19 mulheres no evento que abre o calendário internacional.

Um dos destaques da convocação para o Sul-Americano foi Ketiley Batista, da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba, que bateu o recorde brasileiro dos 60 m com barreiras no último sábado, no Brasileiro de Provas Similares ao Indoor, com a marca de 8,00 (1,0 m/s).

Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt, participou da transmissão da convocação ao vivo. De acordo com o dirigente, a construção de um estádio coberto, com as marcações para provas de pista curtas e de campo indoor, poderia contribuir para o desenvolvimento do atletismo e também da economia de cidades que trouxessem competições do tipo para o Brasil.