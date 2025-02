Campeã olímpica, Beatriz Souza se torna número 1 no ranking mundial de judô

Ela é terceiro sargento do Exército Brasileiro e já subiu 21 vezes em pódios de campeonatos mundiais e pan-americanos, de 2017 a 2024. Teve sua primeira grande conquista no Mundial em 2017, com a prata em Budapeste no torneio de equipes mistas. Na mesma cidade, já em 2021, levou o bronze no torneio individual. É tetracampeã no Pan-Americano (2017, 21, 22, 23) e tricampeã no Mundial (2019, 21, 23).

A judoca se junta a Willian Lima como os melhores do mundo. Em dezembro do ano passado, o atleta voltou a ser o número um do mundo na categoria mekio-leve (66 kg), no fechamento do ranking mundial da IFJ. Ele terminou o ano na frente do campeão olímpico Hifumo Abe, do Japão.