Bruno Henrique e Arrascaeta são homenageados pelo 14º título no Flamengo

O Flamengo promoveu nesta terça-feira uma homenagem a dois jogadores: o meia Arrascaeta e o atacante Bruno Henrique. A dupla alcançou um feito histórico com a conquista do final de semana na Supercopa Rei: tornaram-se os jogadores com mais títulos no clube (14 no total).

Das mãos do diretor técnico José Boto, ambos receberam uma camisa comemorativa com o número 14. Bruno Henrique destacou a possibilidade de aumentar a marca de conquistas no Rubro-Negro ainda na temporada 2025.

"A gente fica muito feliz, mais uma vez, marcando meu nome na história, começando o ano com o pé direito. O ano é longo, que a gente possa ter um ano com mais títulos, conquistando nosso objetivo. Não é fácil ter tantos títulos, mas vestimos a camisa e sempre estamos dando o nosso melhor", afirmou.