Atlético-GO anuncia contratação de dois reforços uruguaios; veja detalhes

O Atlético Goianiense acertou a contratação do atacante Federico Martínez. O jogador uruguaio estava no Everton do Chile e tem boas passagens por clubes como Léon-MEX, Nacional-URU, Liverpool Montevideo-URU e Independiente-ARG. Aos 28 anos, o jogador irá estrear...

Revelado pelo Liverpool-URU em 2015, Martínez foi emprestado aos argentinos Rosario Central e ao Independiente, mas retornou ao time uruguaio. Em seguida, defendeu o León-MEX, o Nacional-URU e o Everton-CHI.

Federico Martínez chega ao Atlético-GO para disputar posição no ataque com o compatriota Alejo Cruz, sob o comando do técnico Rafael Guanaes.

Pancho Barrios