Arteta lamenta falta de contratação de um atacante pelo Arsenal

O clube londrino tentou contratar o atacante Ollie Watkins e fez uma proposta de 72 milhões de euros (R$ 432 milhões na cotação atual) ao Aston Villa, que recusou.

O brasileiro Edu Gaspar, que exercia papel preponderante na política de contratações do Arsenal, deixou o cargo de diretor esportivo do clube em novembro.

"Será preciso ter flexibilidade com a linha de ataque. Temos que garantir que os jogadores estejam em forma", destacou Arteta, cujo time ocupa a vice-liderança no Campeonato Inglês e está classificado diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões.