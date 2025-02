Acertado com o Santos, Zé Rafael terá que fazer cirurgia na coluna

O jogador de 31 anos, aliás, não poderia defender o Alvinegro Praiano ao longo do Campeonato Paulista. Isso porque ele já estava na lista do Verdão no torneio.

Pelo regulamento da Federação Paulista de Futebol, um atleta não pode ser inscrito por dois clubes diferentes em uma mesma edição do Estadual.

"Ele foi inscrito no Paulistão pelo Palmeiras. Então, não poderíamos usá-lo, só na Copa do Brasil. O procedimento é necessário. Será feito e vamos aguarda que o jogador tenha um diagnostico final; Caso de tudo certo, ele será do Santos. Os médicos dizem que não é algo mais grave. No contrato já está celebrado isso", finalizou Marcelo Teixeira.

Sem o volante, portanto, o Santos volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h35 (de Brasília).