Volta de Neymar ao CT do Santos tem brincadeira com Guilherme e encontro com Zé Rafael

Nesta segunda-feira, Neymar treinou pela primeira vez desde o seu retorno ao Santos. O camisa 10 também aproveitou para afirmar, em tom de brincadeira, que chegou para ajudar Guilherme, artilheiro do Peixe na atual temporada, e cumprimentar Zé Rafael, que ainda não foi anunciado pelo clube da Baixada, mas já treina no CT Rei Pelé.

"Cheguei para te ajudar. Só correr, viu?! Só correr que eu te acho", declarou Neymar, em vídeo publicado pela NR Sports.

Artilheiro do Campeonato Paulista até o momento, com cinco gols marcados, Guilherme também é o jogador com mais bolas na rede dentre os atletas de todos os times da Série A do Brasileirão em 2025, segundo dados do Sofascore.