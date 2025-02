SBT Nordeste irá transmitir dois jogos da Copa do Nordeste nesta terça-feira

O Sport, que venceu o Ferroviário na estreia, irá receber o Fortaleza, na Ilha do Retiro. A equipe do técnico Vojvoda também saiu vitoriosa na primeira rodada, superando o Moto Club. A transmissão do clássico será na TV Jangadeiro, no Ceará; TV Jornal Recife e TV Jornal Caruaru, em Pernambuco; TV Difusora, no Maranhão; TV Ponta Negra, no Rio Grande do Norte; TV Ponta Verde, em Alagoas e TV Cidade Verde, no Piauí.

Já o segundo jogo escolhido é entre Vitória e Souza, um duelo inédito na competição, no Estádio Barradão. Na primeira rodada, enquanto a equipe de Thiago Carpini empatou com o CRB fora de casa, o clube paraibano virou a partida contra o Altos. O embate terá a transmissão da TV Aratu, na Bahia; TV Borborema, na Paraíba e TV Tambaú, em João Pessoa.