Rodada NBA: no primeiro jogo sem Doncic, Mavericks perdem por 43 pontos para os Cavaliers

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Ainda neste domingo, o Boston Celtics visitou o Philadelphia 76ers, no Wells Fargo Center, e venceu por 118 a 110, depois de estar perdendo por 26 pontos. Os atuais campeões contaram com uma grande atuação de Jayson Tatum, que anotou 13 dos seus 35 pontos no último quarto. O ala ainda deu 11 assistências e pegou sete rebotes.

Pelo lado do 76ers, que não pode contar com Paul George e Joel Embiid, Tyrese Maxey foi o destaque, com 34 pontos, três rebotes e seis assistências.

Assim, o Boston Celtics permanece na 2ª colocação da Conferência Leste, com 35 e 15 derrotas. O Philadelphia 76ers, por sua vez, ocupa a 11ª posição do Leste, com 19 vitórias e 29 derrotas.