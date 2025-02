Praia Clube ganha do Pinheiros de virada e assume a liderança da Superliga feminina de vôlei

Apesar da vitória das donas da casa, quem abriu o placar foram as visitantes. Em um duelo equilibrado, o Pinheiros foi levemente superior ao Praia e venceu o primeiro set por 25 a 13.

No entanto, a vantagem do time paulista sumiu no segundo set. O Praia Clube dominou do ínicio ao fim, venceu a segunda etapa por 25 a 13 e empatou o confronto.

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. O Pinheiros começou melhor, mas viu o Praia Clube crescer no jogo e virar o placar. Com vitória por 27 a 25, a equipe venceu mais um set e virou o jogo.

O time mineiro conseguiu abrir dez pontos de vantagem no quarto set (22 a 12), mas o Pinheiros não largou a toalha e esboçou uma reação com cinco pontos seguidos. Contudo, o Praia Clube manteve a calma e fechou o derradeiro set em 25 a 18 para sair de quadra com a vitória.