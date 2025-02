Pepe presta homenagem a Lima, ex-companheiro de Santos, após falecimento do ídolo

Nesta segunda-feira, morreu Lima, um dos maiores ídolos do Santos, aos 83 anos. O ex-atleta foi homenageado por Pepe, com quem atuou pelo Alvinegro Praiano e foi multicampeão durante as décadas de 60 e 70.

"Descanse em paz, Lima. Todos nós santistas, de campo e de coração, sofremos com esse rude golpe. Você foi o símbolo da garra e da técnica juntas. Perdemos um amigo e um guerreiro. O Santos Futebol Clube está inteirinho de luto. E, deve-se ao companheiro de sempre, chorar lágrimas doloridas. Adeus.", declarou Pepe.