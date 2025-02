Papo com Miranda e calendário intenso: saiba por que Cédric escolheu o São Paulo  

Cédric Soares foi apresentado oficialmente como reforço do São Paulo nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O lateral direito português assinou um contrato válido somente até abril, renovável caso algumas metas sejam atingidas. Mas, afinal, por que um jogador com passagens por Arsenal, Southampton, Inter de Milão e seleção portuguesa decidiu se aventurar em terras brasileiras?

Cédric Soares não atua oficialmente há quase um ano. Sua última partida aconteceu em março do ano passado, e atualmente seu principal objetivo é voltar a jogar com regularidade. Ir para um país em que há campeonatos a cada três dias, com um calendário bastante intenso, foi a estratégia escolhida pelo português.

"Estive por muitos anos na Inglaterra. Foi, sem dúvidas, um campeonato muito importante na minha carreira. Joguei bastante no início do contrato com o Arsenal, nos últimos dois anos menos, e o jogador sempre quer jogar. Por isso, claro que é importante eu voltar a jogar com regularidade, e aqui no Brasil também tem essa possibilidade, porque há muito jogo, basicamente de três em três dias. Penso que isso é bom", afirmou Cédric.