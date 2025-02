Palmeiras se reapresenta após vitória sobre o Guarani e começa preparação para o Derby

Ele, então, fica, por enquanto, como dúvida para o clássico. Enquanto o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita) são baixas certas.

Com a vitória no Brinco de Ouro, o Palmeiras voltou a vencer depois de dois jogos no Campeonato Paulista. Assim, o Verdão chegou a 11 pontos e segue na vice-liderança do Grupo D, atrás do São Bernardo, que lidera com 15 pontos.