Neymar treina pela primeira vez desde o seu retorno ao Santos

Nesta segunda-feira, Neymar treinou pela primeira vez desde o seu retorno ao Santos. Anunciado na última sexta, o astro se apresentou no CT Rei Pelé e participou do primeiro trabalho com o restante do elenco.

O meia-atacante, que chegou de helicóptero, fez treinamento pelo Peixe ao lado dos atletas que não atuaram na vitória por 3 a 1 contra o São Paulo, válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

O camisa dez desembarcou no gramado do CT por volta das 8h15 (de Brasília). A apresentação do grupo estava marcada para 8h30.