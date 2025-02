Neymar chega de helicóptero para primeiro treino após retorno ao Santos

A expectativa é que o atacante estreie nesta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Urbano Caldeira a partir das 21h35.

"Ele vai jogar na quarta. Já analisamos e falamos com ele. E vamos ter a oportunidade de falar com as pessoas que o acompanham para ter essa integração na nossa dinâmica para que ele tenha esse espaço de treino e possa estra conosco. Junto dele, esperamos ter o retorno do Escobar e do Thaciano", disse Caixinha no último sábado, após a vitória sobre o São Paulo.