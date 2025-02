Morre Lima, ídolo e ex-jogador do Santos

Morreu, nesta segunda-feira, Lima, um dos maiores ídolos do Santos. O ex-jogador estava com 82 anos.

Antônio Lima dos Santos nasceu no dia 18 de janeiro de 1942, na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Começou a carreira no Juventus-SP e foi contratado pelo Santos em 1961, após indicação do técnico Lula.

Polivalente, ganhou o apelido de Curinga da Vila. Foram 10 anos no Peixe. Ao todo, disputou 692 jogos, marcou 63 gols, sendo o 4º jogador do Alvinegro que mais vezes esteve em campo defendendo o time, ficando atrás apenas de Pelé, Zito e Pepe.