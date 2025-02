Mano Menezes lamenta empate do Fluminense com o Boavista: "Estamos jogando pouco"

O Fluminense ficou no empate com o Boavista, neste domingo, em 1 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Depois do jogo, o treinador Mano Menezes analisou o desempenho do Tricolor e admitiu que a equipe precisa jogar melhor.

"Achei que a gente iniciou bem a partida, criando duas oportunidades cedo. Ficamos mantendo o controle da partida de um modo geral bom, mas com dificuldade de concluir, que é uma dificuldade nossa. A gente sente bastante a falta de uma escolha melhor. Tem uma ansiedade nossa, porque a equipe sabe que tem capacidade para entregar mais. Estamos jogando pouco. Esse pouco tem aumentado muito a ansiedade da equipe, aí começa a errar. A arquibancada faz o resto porque ela quer mais", disse Mano Menezes.