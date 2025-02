Hugo Calderano vence português e vai à segunda rodada do WTT Singapura Smash

Vitória de Hugo Calderano ?

Número 6?? do mundo vence por 3?? sets a 0?? e avança no Smash ? pic.twitter.com/EeZLHd5JBH

? CBTM (@CBTM_TM) February 3, 2025

Os asiáticos vêm de grandes resultados no Campeonato Japonês, no fim de janeiro: Sora conquistou o título nacional pela primeira vez, enquanto Miwa ficou com a medalha de prata. Em sua estreia no torneio de duplas mistas do WTT Smash Singapura, Hugo e Bruna derrotaram os locais Pang Koen/Zeng Jian por 3 sets a 1 (9/11, 11/8, 14/12 e 11/).

O WTT Singapura Smash é uma das mais importantes competições da temporada, equivalente a um Grand Slam do tênis de campo. O torneio distribui 2.000 pontos no ranking aos campeões e tem uma premiação total de US$ 1,5 milhão (R$ 8,7 milhões).