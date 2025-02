Grêmio se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Juventude

De pé em pé e gol do Mec! ???? pic.twitter.com/HPvIod9ssd

Em seguida, a equipe realizou um trabalho com bola em circuito com obstáculos, com troca de passes e movimentação. Já sob o comando do técnico Gustavo Quinteros e de seus auxiliares, os jogadores de linha trabalharam em campo reduzido, treinando finalizações primeiramente em mini-goleiras e depois com a presença dos arqueiros.

Antes da partida contra o Juventude, a equipe realizará mais uma atividade no CT, às 10h desta terça-feira.

O Grêmio está na liderança do Grupo A, com dez pontos. Já o Juventude é o líder do Grupo C, com nove. Ambas as equipes venceram seus últimos dois jogos na competição.