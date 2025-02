Giro europeu: Porto empata com Rio Ave e completa quarto jogo sem vencer pelo Português

Nesta segunda-feira, pela 20ª rodada do Campeonato Português, o Porto visitou o Rio Ave no Estádio dos Arcos e empatou por 2 a 2. Apesar dos tentos de Nehuen Pérez e Octávio, Clayton e o alemão Ole Pohlmann marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Porto emendou o quarto jogo sem vencer na competição (duas derrotas e dois empates) e ficou estacionado na terceira colocação, agora com 41 pontos. A última vitória da equipe no torneio aconteceu no dia 28 de dezembro, sobre o Boavista. Do outro lado, o Rio Ave alcançou 24 pontos, na décima posição.

O Porto retorna aos gramados na próxima sexta-feira, contra o Sporting, pela 21ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão. Já o Rio Ave encara o Sporting Clube de São João de Ver na quinta-feira, às 17h45, pelas quartas de final da Taça de Portugal. A partida acontece no Estádio dos Arcos.