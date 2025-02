Gabigol tem bom começo no Cruzeiro e assume artilharia do Mineiro

Gabriel Barbosa começou bem a sua trajetória no Cruzeiro. O atacante já soma quatro gols em três partidas. Desta forma, ele assumiu a artilharia do Campeonato Mineiro.

O jogador de 28 anos só não balançou as redes no empate de 1 a 1 com o Betim. Depois, marcou três na goleada de 4 a 1 sobre o Itabirito FC e mais um na vitória de 3 a 1 contra o Uberlândia. Ele atuou os 90 minutos nos três compromissos.