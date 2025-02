Filipe Luís tem mais títulos do que derrotas no comando do Flamengo

O início de Filipe Luís em sua carreira de técnico é animador. No último domingo (02), ele dirigiu o Flamengo na vitória de 3 a 1 sobre o Botafogo, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), e conquistou o título da Supercopa Rei.

Desta forma, o comandante conta com mais troféus do que derrotas no comando do Rubro-Negro. Em 18 partidas, são 12 vitórias, cinco empates e apenas um revés. Neste período, ele ergueu dois canecos.

Além da Supercopa, Filipe Luís também faturou a Copa do Brasil pelo Flamengo, no final de 2024.