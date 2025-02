Ex-São Paulo, Welington comemora estreia e vitória pelo Southampton

Thoughts on our two debutants? ? pic.twitter.com/JrKYCV49rP

? Southampton FC (@SouthamptonFC) February 1, 2025

Na equipe desde o começo desde 2025, Welington integrou um Southampton com problemas no Campeonato Inglês. Os Saints estão na 20ª posição na tabela, e não ganhavam um jogo desde a 11ª rodada. Na estreia do lateral brasileiro, o clube saiu vencedor.

"Estreia sempre é especial, ainda mais com vitória. Meu primeiro jogo na Premier League, uma sensação única. Agradeço demais toda a minha família, e todos os profissionais que me ajudaram nessa caminhada. Estou muito feliz pelos meus primeiros minutos em campo e pela vitória importantíssima", disse o garoto.

Segundo o Sofascore, Welington teve seis desarmes, 10 dos 13 duelos pelo chão vencidos, quatro cruzamentos precisos, dois dribles completados e 17 dos 21 passes concluídos. Ivan Juric, técnico do Southampton, elogiou o desempenho do atleta e prometeu novas chances.

"Sabemos que a nossa situação é complicada, mas ainda podemos evoluir e brigar para permanecer na Premier League. Não tem segredo. É seguir trabalhando forte para buscar uma sequência boa, subir na tabela e acreditar até o fim", finalizou o brasileiro.