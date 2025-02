Everton anuncia contratação por empréstimo de Alcaraz, do Flamengo; veja detalhes

We have signed Argentinian midfielder Carlos Alcaraz on loan from @Flamengo for the rest of the 2024/25 campaign, with an option to buy at the end of the season.

Welcome to Everton, @charlyalcaraz37! ?

O Flamengo já havia anunciado a saída de Alcaraz na última sexta-feira. Diretor do Futebol do Rubro-Negro, o português José Boto disse que a decisão de negociar o argentino foi tomada após uma reunião com a comissão técnica de Filipe Luís.