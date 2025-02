Enzo Díaz sofre choque e vira dúvida no São Paulo para os próximos jogos do Paulista

Caso Enzo Díaz realmente não reúna condições de jogo para quarta-feira, o jovem Patryck deverá receber mais uma oportunidade como titular, embora passe a ser a terceira opção para a lateral esquerda assim que Wendell ser integrado.

A tendência, inclusive, é de que Enzo Díaz também perca a titularidade com a chegada do jogador do Porto, até porque o argentino possui contrato por empréstimo válido até o final do ano, enquanto Wendell assinou em definitivo.