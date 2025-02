Emiliano Martínez explica escolha pelo Palmeiras e vê "grande desafio" na carreira: "Muito feliz"

Emiliano Martínez explicou algumas de suas características e como pode ajudar o técnico Abel Ferreira. No Verdão, ele tem a concorrência de nomes como Aníbal Moreno e Fabinho. O uruguaio assinou vínculo com o Palmeiras até o fim de 2029.

"Eu sou um volante de contenção, 5. Minhas características são recuperação da bola, segurar a bola. Jogar seguro, não perder bolas fáceis e chute de fora. Acho que posso ajudar o Palmeiras com essas características", explicou.

O jogador já tem treinado com o elenco e está inscrito no Campeonato Paulista. Aguardando sua estreia, segue a preparação com o Palmeiras, que tem pela frente o Corinthians, nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Estadual. A bola rola no Allianz Parque, às 20 horas (de Brasília).