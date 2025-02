Emiliano Martínez diz que já tem condições de estrear pelo Palmeiras e espera estar à disposição no Derby

O Palmeiras apresentou o meio-campistas Emiliano Martínez, nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. O jogador vive a expectativa de estrear pelo Verdão, se vê preparado para isso e espera estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o clássico contra o Corinthians.

"É verdade que na pré-temporada com o time estava me preparando com a seleção e ainda estou ajustando algumas coisas. Me sinto bem preparado fisicamente, estou me sentindo bem nos treinos e acho que estou preparado para o jogo contra o Corinthians", disse.

Emiliano Martínez foi anunciado pelo Verdão no dia 24 de janeiro e começou a treinar no dia 26. No último domingo, o técnico Abel Ferreira avaliou o elenco e citou que o volante ainda estava carregando as baterias, por isso não estreou ainda.