Cristiano Ronaldo afirma que é o melhor jogador da história do futebol: "Não vi nada melhor que eu"

"Quem é o maior goleador da história? São números. Ponto final. Quem é o jogador da história que fez mais gols com cabeça, pé esquerdo, pênalti, falta, tudo somado. Há várias coisas. Eu estou no top 10 de jogadores que mais marcaram gols com a esquerda e com a cabeça", disse.

Nesta segunda-feira, o atacante deu mais dois passos em busca da marca de 1000 gols na carreira. Cristiano anotou dois dos quatro tentos do Al-Nassr na goleada sobre o Al-Wasl, pela Champions da Ásia, e chegou a 923 bolas na rede.