Conheça Luiz Eduardo, jovem que deve ser titular do Corinthians contra o Novorizontino

O meia Luiz Eduardo, de apenas 17 anos, deve ser titular do Corinthians na partida contra o Grêmio Novorizontino, nesta segunda-feira, em jogo antecipado pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A tendência é que o jovem execute a função de meia-atacante, que vem sendo cumprida por Igor Coronado e Memphis Depay neste começo de temporada.

Luiz participou da última Copinha e foi integrado ao profissional logo após a decisão do torneio de base. O garoto foi inscrito no Estadual pela lista A e fez sua estreia pelo time de cima do Timão no triunfo contra o Noroeste, no último sábado.

Xodó do técnico Ramón Díaz, Luiz chegou ao Corinthians em abril de 2024 para integrar a equipe sub-20. O atleta veio do Água Santa, onde fez grande parte de sua formação e estreou profissionalmente. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou com fontes do Timão que o clube de Diadema cedeu 50% dos direitos econômicos do meia sem custos.