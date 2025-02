Confira como ficaram os times e o chaveamento do Jogo das Estrelas 2025

Nesta segunda-feira, o YouTube do NBB realizou o draft do Jogo das Estrelas 2025. No evento, Georginho de Paula e Jhonatan Luz, capitães dos times NBB Brasil, selecionaram oito atletas cada para compor seu elenco estrelado na busca do título da competição. A transmissão também promoveu o sorteio para o chaveamento do mini-campeonato.

Os principais eventos ocorrem nos dias 21 e 22 de março, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, e os ingressos já estão à venda no site nbbtix.com.br.

Corderro Bennett participou para anunciar seus oito companheiros de time do NBB Mundo e Reynan também revelou quais foram os oito jovens abaixo de 23 anos que foram mais votados e estarão no time NBB Jovens Estrelas.