Com Thaciano e sem Soteldo, Santos inicia preparação para enfrentar o Botafogo-SP pelo Paulista

Nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, o Santos iniciou sua preparação para enfrentar o Botafogo-SP, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O grupo de atletas contou com a volta de Thaciano, mas com as ausências de Soteldo e Escobar. A bola rola neste sábado, na Vila Belmiro, a partir das 21h35 (de Brasília).

Uma das novidades foi o retorno do meia Thaciano, que voltou a treinar normalmente com o restante do elenco após se recuperar de um processo inflamatório leve na coxa esquerda apresentado durante a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras.