Com pênalti defendido por Hugo, Corinthians bate Novorizontino e faz melhor campanha do Paulista

O Corinthians venceu o Grêmio Novorizontino por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, em duelo antecipado pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O goleiro Hugo Souza chegou a defender um pênalti no primeiro tempo, e Alex Santana marcou para o Timão na etapa final. Com o resultado, a equipe comandada por Ramón Díaz assumiu a melhor campanha geral do Estadual, com um jogo a mais.

O confronto não foi simples para o Corinthians, que terminou o primeiro tempo sem nenhuma finalização e viu o Novorizontino colecionar chances de gol. Na segunda etapa, porém, a equipe alvinegra foi eficiente para ir às redes com Alex Santana, de cabeça.

Com o triunfo, o Corinthians assumiu a liderança do grupo A, com 18 pontos, três a mais em relação ao Mirassol, que tem um jogo a menos. O Novorizontino, por sua vez, segue na segunda colocação da chave C, com 9 unidades, uma a menos quanto ao líder São Paulo.