Com Marcelo Melo e Rafael Matos, ATP divulga lista de duplas do Rio Open 2025

LINE-UP DE DUPLAS DO RIO OPEN 2025 CONFIRMADO! ?

A ATP anunciou a lista, com destaque para os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos, os medalhistas de prata dos Jogos Olímpicos de Paris Rajeev Ram e Austin Krajicek, e os campeões de 2023 Maximo Gonzalez e Andres Molteni! ? pic.twitter.com/9sDNmSeuqd

? Rio Open (@RioOpenOficial) February 3, 2025

Marcelo Melo, dono de 38 títulos no circuito de duplas, incluindo Roland Garros 2015 e Wimbledon 2017, e Rafael Matos, o primeiro brasileiro a levantar o troféu do Rio Open (em 2024, com Nicolas Barrientos) e campeão do Australian Open 2023 nas duplas mistas (com Luísa Stefani), são a única dupla 100% brasileira garantida diretamente através do ranking.

Melo fará a sua 11ª participação no Rio Open, sendo o único brasileiro a disputar todas as edições do torneio. Três outras duplas se juntarão aos 13 times já anunciados. Duas vagas são reservadas para convites da organização e uma dupla virá do qualifying, que por sua vez é composto por três parcerias definidas pelo ranking e um time convidado. O ATP 500 será disputado entre 15 e 23 de fevereiro.

Veja a lista das duplas que disputarão o Rio Open: