Com dois de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr goleia Al Wasl pela Champions da Ásia

Full-time!!! pic.twitter.com/C7ZgHTDoZU

? AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 3, 2025





O primeiro gol da goleada saiu aos 25 minutos da etapa inicial. Al-Hassan recebeu no meio de campo e arriscou de muito longe. A bola morreu no cantinho do goleiro, que nada pôde fazer.

Cristiano Ronaldo anotou seu primeiro gol aos 44. Após revisão no VAR, o árbitro viu toque de mão do jogador do Al Wasl e marcou pênalti para o Al-Nassr. O camisa sete se encarregou da cobrança, bateu no canto direito do goleiro e ampliou o placar.