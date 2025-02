CBF lamenta morte de Lima, ídolo do Santos, e determina minuto de silêncio em jogos pelo Brasil

Nesta segunda-feira, faleceu Lima, ex-jogador e ídolo do Santos, aos 83 anos de idade. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) lamentou a morte do ex-atleta e determinou um minuto de silêncio em jogos pelo Brasil ao longo desta semana.

A homenagem será prestada antes das partidas válidas pela Copa Verde e pela Copa do Nordeste. As rodadas ocorrem no meio da semana, entre terça e quinta-feira.

"Lima fez parte daquele time de ouro do Santos que encantou o mundo nos anos 60. Era realmente um curinga, pois jogava em várias posições, sempre com o objetivo de fortalecer o espírito coletivo da equipe. Neste momento de dor, a CBF se solidariza com seus familiares e amigos, estendendo nossa manifestação ao Santos e a seus torcedores", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.