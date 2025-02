Campinas perde e é ultrapassado pelo Praia Clube na Superliga masculina de vôlei

Nesta segunda-feira, pela 15ª rodada da Superliga masculina de vôlei, o Campinas visitou o Praia Clube no Ginásio do UTC, em Uberlândia, e perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 24/26, 20/25 e 14/25.

Assim, o Campinas, que vinha de duas vitórias na competição, foi ultrapassado pelo adversário na tabela. O time, que desceu para a quarta colocação, ficou estacionado com os mesmos 30 pontos. Já o Praia Clube pulou para terceiro, agora com 31 somados.

O Campinas retorna aos gramados no próximo sábado, quando recebe o Minas pela 16ª rodada da Superliga masculina de vôlei. A partida acontece às 18h (de Brasília). Já o Praia Clube visita o Neurologia Ativa no domingo. O jogo, também válido pela 16ª rodada, acontece às 18h30.