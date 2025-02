Burrachuga vence Mena e conquista o Brasil Tennis Challenger

"Muito feliz, apesar de ter sido um dia muito longo. Tive que jogar duas partidas, todas em três sets, mas muito feliz, muito contente com a conquista do título. A ideia é seguir melhorando e agora temos uma gira sul-americana grande, vou ver como vai ficar o ranking depois desse título e aproveitar para jogar o que puder daqui pra frente", disse o argentino.

Nas duplas, o brasileiro Orlando Luz e o argentino Guido Andreozzi ficaram com o título. A dupla venceu Marcelo Demoliner e Fernando Romboli, por dois sets a um, com parciais de 7/6(4), 2/6 e 11/9. Eles também receberam 100 pontos no ranking da ATP e a mesma premiação de Burrachaga.

"Muito feliz. Jogar no Brasil é muito bom, ganhar no Brasil é ainda melhor. Em três anos que jogo em Piracicaba, dois eu fui campeão. As finais são muito importantes pelos pontos, sim, mas também pela premiação, porque precisamos muito, em nosso dia a dia a gente gasta bastante, muitas viagens, poucos patrocinadores, fundamental pra continuar a gira. Acho que agora entro no top 60, um marco importante na minha carreira", afirmou Orlando Luz, bicampeão do torneio.