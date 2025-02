Barboza lamenta derrota para o Flamengo na Supercopa e diz que Botafogo "se acostumou a vencer"

O duelo contra o Flamengo ocorreu no último domingo, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Em clássico marcado por forte chuva na capital paraense, o Botafogo perdeu de 3 a 1 e foi vice-campeão da Supercopa.

Agora o Glorioso volta às atenções para o Campeonato Carioca. A equipe ocupa a sexta colocação na tabela, com nove pontos conquistados, e vem de duas vitórias consecutivas no Estadual.