Autor dos gols no empate com o Volta Redonda, Vegetti se torna 3º estrangeiro com mais gols pelo Vasco

No último sábado, o Vasco ficou no empate com o Volta Redonda, em 2 a 2, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Autor dos dois tentos do Cruzmaltino, Pablo Vegetti se tornou o terceiro estrangeiro com mais gols na história da equipe carioca.

Em 79 jogos, Vegetti já balançou as redes 38 vezes e se isolou na 3ª posição do ranking de maiores artilheiros estrangeiros do Vasco, segundo o jornal O Dia, ultrapassando o paraguaio Silvio Parodi, que defendeu o Cruzmaltino nos anos 1950 e marcou 37 gols.

Vegetti também se aproximou de seu compatriota Germán Cano, segundo colocado do ranking, com 43 gols marcados. O estrangeiro com mais bolas na rede pelo Vasco é o uruguaio Villadoniga, que marcou 83 vezes entre os anos de 1938 e 1942.