Atlético-MG inaugura nova sede administrativa na Arena MRV

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG inaugurou uma nova sede administrativa na Arena MRV. O espaço tem 1.600 m² e comporta cerca de 160 pessoas, com localização em frente ao hall principal.

"Começamos hoje uma nova etapa no Atlético, com a inauguração da nossa nova sede. É uma oportunidade de termos todos em um só ambiente de trabalho, valorizando a cultura do Clube de buscar as melhores práticas de gestão, e reforçando a nossa missão de lutar, honrar e orgulhar a Massa, dentro e fora de campo", afirmou Bruno Muzzi.