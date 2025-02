Alan Franco trabalha parcialmente em reapresentação do São Paulo após derrota

O treino

A atividade da manhã desta segunda-feira contou com a presença de quatro jogadores das categorias de base: Cuiabano, lateral esquerdo, e o atacante Lino, ambos do sub-17, além do zagueiro Samuel e do volante Roque, do sub-20.

Os quatro atletas de Cotia se juntaram àqueles que entraram no decorrer do duelo com o Santos e os que não atuaram. Esse grupo de atletas participou de um enfrentamento entre dois times, 11 contra 11, usando toda a extensão do gramado.

Enquanto isso, os titulares contra o Santos fizeram um trabalho regenerativo nas dependências internas do CT da Barra Funda, além de uma corrida em volta de um dos campos do CT.

O São Paulo encerra nesta terça-feira, pela manhã, sua preparação para o confronto com o Mirassol.