Alan Franco pode voltar ao time do São Paulo contra o Mirassol

Alan Franco pode ser uma das novidades do São Paulo para o duelo da próxima quarta-feira, contra o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.

O zagueiro argentino desfalcou o Tricolor no clássico do último sábado, contra o Santos, na Viva Vila Sorte, por causa de uma sobrecarga na coxa esquerda. A comissão técnica preferiu preservá-lo do San-São já visando as próximas rodadas do Estadual.

Alan Franco foi substituído por Sabino na partida contra o Santos, porém, o zagueiro não teve uma boa atuação, sofrendo com os encaixes de marcação e também não conseguindo explorar sua principal característica, que é a saída de bola, talvez por causa do gramado afetado pela forte chuva que caiu na Baixada Santista.