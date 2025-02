Al-Nassr x Al-Wasl: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Champions da Ásia

Nesta segunda-feira, o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, enfrenta o Al-Wasl, pela sétima rodada da fase de grupos da Champions da Ásia. O confronto será realizado no Al -Awwal Park, às 15h00 (de Brasília).

Ambas as equipes já estão classificadas para as oitavas de final da competição e entram em campo apenas para disputar uma melhor colocação na tabela do grupo A.

ONDE ASSISTIR